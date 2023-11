Švarm za Betu: Vulin nije imao izbora

Urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm je ocenio da je direktor Bezbednosno informativne agencije (BIA) Aleksandar Vulin danas poneo ostavku jer “ nije imao izbora, odnosno da bi bio smenjen“.

„Mislim da su se on i (predsednik Srbije Aleksandar ) Vučić to dogovorli“, rekao je Švarm agenciji Beta.

Dodao je da se znalo, „još od onog trenutka kada su SAD uvele sankciju protiv Vulina“ da je njegov položaj neodrživ.

Prema njegovim rečima, bilo je pitanje vremena koliko će on ostati na čelu BIA.

„Nakon svega onoga se desilo u selu Banjska ( u septembru, na severu Kosova), Vulin nije trebao da podnese ostavku, on je morao biti smenjen i mislim da je to predsedniku Srbije u više navrata rečeno i to da mu je to rečeno sa Zapada“, kazao je Švarm.

On je kazao da „Vulin, dakle, nije imao izbora nego da se povuče sam, odnosno da ne bi bio smenjen“, te je naveo, da misli da su se Vulin i Vučić to dogovorli.

„Kada je reč o Vulinu, upravo je on u svom saopštenju, na jedan način, implicitan, priznao da je upravo zbog onog što je radio, ili onoga što je propustio da uradi, Srbija došla u jedan težak spoljno poiltički položaj prema Zapadu i prosto čovek je morao da ode“, kazao je Švarm.

Vulin je danas podneo ostavku na funkciju direktora BIA i naveo da to čini jer ne želi da bude „povod za ucene i pritiske na Srbiju i Srpski svet“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.