Svečlja: Oko 400 srpskih ekstremista čeka nalog Vučića za napad na Kosovo

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja izjavio je danas da se oko 400 srpskih ekstremista obučava oko granice za, kako je rekao, agresivne napade na Kosovo i da im je potreban samo nalog predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On je za albansku TV Njuz24 rekao da se kosovske bezbednosne institucije spremaju da spreče svaki srpski scenario, ali i da se suoče sa njim.

Govoreći o pitanju dinara kazao je da je cilj Kosova da bude demokratska zemlja u kojoj vlada red i zakon.

„Mi smo nezavisna i suverena država, a moramo biti i normalna nezavisna i suverena država. Ne težimo ničem drugom osim da budemo demokratska zemlja, u kojoj vladaju red i zakon. I da li je to odluka o dinaru, ili ranije odluke o tablicama, o struji, to su više nego normalne odluke zemlje koja teži da bude deo EU i NATO“, rekao je on.

Svečlja je govoreći o odnosima premijera Aljbina Kurtija sa predstavnicima međunarodne zajednice i rekao da među njima nema razilaženja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.