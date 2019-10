Ambasador Bilgič: Turska operacija u Siriji u skladu s Poveljom UN i medjunarodnim pravom

Ambasador Turske u Srbiji Tandžu Bilgič izjavio je danas da je turska vojna operacija u Siriji izvedena u skladu s Poveljom UN, turskim i medjunarodnim pravom i da „Turska ne može da toleriše teroriste“.

Ciljevi ofanzive „Izvor mira“ su bili „eliminacija terorista“ i bezbednosne pretnje iz Sirije, „obezbedjivanje teritorijalnog integriteta Sirije“, „oslobadjanje naroda“ od kurdske „Jedinice za zaštitu naroda“ (YPG) i vraćanje izbeglica, rekao je Bilgič novinarima u Ambasadi Turske u Beogradu.

Ambasador je izjavio da se Turska istovremeno bori protiv više terorističkih organizacija i da su pre operacije „Izvor mira“ turske snage izvele još dve operacije u Siriji, jednu protiv Islamske države, a drugu protiv kurdskih boraca.

„Logika tih poteza je jasna: U Siriji postoji terorizam i teroristi i dalje napadaju tursku granicu. Sirijski ogranak PKK (u Turskoj zabranjena Radnička partija Kurdistana) izveo je stotine napada na Tursku“, rekao je Bilgič novinarima.

On je izjavio da postoje „kredibilni dokazi“ da su YPG pustile zarobljene džihadiste Islamske države i da su kurdski borci kršili medjunarodno pravo prisilnim regrutacijama i regrutovanjem dece kao i „demografskim inženjeringom“.

Turska poštuje medjunarodno pravo i koristi pravo na samoodbranu, rekao je ambasador i dodao da su tokom operacije preduzete sve mere za zaštitu civila i civilne infrastrukture.

Po Bilgiču, Turska već duže vreme pokušava da izdejstvuje tampon zonu od 32 kilometra izmedju svoje granice i YPG, ali prethodni dogovori sa SAD nisu bili sprovedeni te je Ankara „bila primorana“ da pribegne vojnoj operaciji, u saradnji s borcima iz redova sirijskih pobunjenika.

Upitan o odluci SAD da napuste sirijske Kurde nakon zajedničke borbe protiv Islamske države, ambasador je rekao da se „ne može ratovati protiv terorističke organizacije uz pomoć terorističke organizacije“ i dodao da će bezbednosne zone na severu Sirije uskoro postati „sigurna luka za ljude koji žele da se vrate u Siriju“.

Bilgič je rekao da je sve izvedeno u skladu s Poveljom UN i kao „potpunu laž“ odbacio tvrdnje o upotrebi hemijskog oružja u Siriji.

„Turska vojska ne poseduje hemijsko oružje, ali neki koji su pristrasni, nažalost navode da se ono koristi“, naveo je ambasador.

On je takodje kao „laž koju su izmislile YPG“ ocenio navode da turska operacija dovodi do novog talasa izbeglica, a same kurdske borce je optužio da proteruju ljude.

Takodje, Bilgič je odbijanje evropskih zemalja da prime nazad svoje državljane iz redova Islamske države nazvao „dvostrukim standardima“ i naveo da je Turska spremna da blisko saradjuje s Evropljanima na repatrijaciiji, rehabilitaciji i eventualnim sudjenjima zarobljenim džihadistima.

Bilgič je odbacio i kritiku da Turska podriva borbu protiv Islamske države.

„Turska je jedna od zemalja koje se najviše bore protiv Islamske države. Izveli smo operaciju protiv njih 2017. i pritom platili veliku cenu“, rekao je ambasador.

Po njegovim rečima, i SAD i Rusija razumeju zabrinutost Ankare za bezbednost i njenu odlučnost da ne dozvoli da „teroristička država“ bude na granicama Turske.

„Nema sumnje da ćemo se, ako bude novih pretnji iz Sirije, i dalje odlučno boriti protiv terorizma“, rekao je Bilgič.

On je naveo da će Turska poštavati dogovore s Rusijom i SAD sve dok YPG napuštaju pojas širine 32 kilometara od granice, a da će „preduzeti mere“ ako turske snage bezbednosti prekrše sporazume.

Bilgič je naveo da je uloga Rusije u Siriji veoma važna i da Turska u rešavanju problema u Siriji mora saradjivati sa svim zainteresovanim državama, te i s Rusijom, nezavisno od svog članstva u NATO i statusu kandidata za članstvo u EU.

