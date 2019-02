Apsurdan predlog: Evropa deli savete Rusiji o raketi o kojoj ne zna ništa!

Nemački političari pozvali su Rusiju da rakete tipa 9M729 premesti što dalje na istok, iza Urala, kako bi sačuvala Sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa, koji je doveden u pitanje nakon što SAD u petak objavile da se povlače iz Sporazuma, a Rusija odgovorila recipročno.

Ruski vojni eksperti smatraju da je to „apsurdan predlog“, s obzirom da ruska raketa ne krši Sporazum koji su za vreme Hladnog rata, 1987. godine potpisali lideri SAD i SSSR-a, Ronald Regan i Mihail Gorbačov, sa ciljem da se smanji opasnost od izbijanja nuklearnog konflikta.

Američki mediji, pozivajući se na svoje izvore, tvrde da Rusija raspolaže sa četiri diviziona tih projektila tj. da ima oko 100 takvih raketa, a da bi se Sporazum očuvao, Amerika zahteva da Rusija uništi sve krstareće rakete tipa 9M729, što Moskva smatra neprihvatljivim.

U poslednje četiri godine Amerikanci su optuživali Rusiju da tom raketom krši Dogovor, tvrdeći da je nova ruska raketa „novator“ 9M729 navodno sposobna da udari ciljeve na udaljenosti od preko 500 kilometara, što je zabranjeno Sporazumom o raketama, dok je Rusija pokazala „spornu“ raketu celom svetu, naglašavajući da je njen domet čak i manji od njenog prethodnika — rakete 9M728 — i iznosi 480 kilometara.

Istovremeno, Rusija je u više navrata naglašavala da SAD krše Dogovor o raketama, raspoređujući lansirne sisteme MK-41 u Evropi, koji mogu da lansiraju „tomahavke“, čime je direktno ugrožen evropski deo Rusije, sve do Urala.

Nemački političari, član Hrišćansko-demokratske unije Roderih Kizeveter i Rolf Mucenih iz Socijaldemokratske partije Nemačke, pozvali su Rusiju da premesti svoje nove rakete tipa 9M729 što dalje na istok — sa druge strane Urala, kako ne bi mogle da dosegnu Evropu.

Prema mišljenju političara, realizacija takvog predloga bi omogućila da se „izgradi poverenje“ i nastavi dijalog sa Moskvom.

Oba političara naglašavaju da bi SAD kao odgovor dozvolile Rusiji da izvrši inspekciju rakete-presretača u Rumuniji.

U isto vreme, Kizeveter i Mucenih smatraju da moguća predislokacija ruskih raketa na istok treba da bude izvedena uz proveru. Potrebno je pratiti novu lokaciju raketa kako bi se isključila mogućnost njihovog iznenadnog prebacivanja u stranu Evrope.

Ruski vojni analitičar Andrej Koškin smatra da SAD istupanjem iz Sporazuma čine Evropu svojim „nuklearnim taocem“.

„Danas se u evropskim državama stvara jedinstvena situacija, posebno u zemljama članicama NATO-a. Oni se brinu zbog propasti Dogovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, ali u isto vreme ne vide opasnost što SAD krše taj sporazum. Oni optužuju Rusiju i predlažu da Moskva premesti rakete iza Urala, navodno zbog dometa, iako je rusko Ministarstvo odbrane održalo otvoren brifing na kojem su iznete sve taktičko-tehničke karakteristike rakete, a na koji predstavnici Nemačke nisu došli. I sada oni daju savete o raketi o kojoj ne znaju ništa, ali veruju Vašingtonu na osnovu dve fotografije iz kosmosa, a koji iznosi neke tvrdnje o karakteristikama te rakete. To je potpuno apsurdno. Vašington je evropske zemlje učinio svojim nuklearnim taocima, ali one bez obzira na to i dalje ne veruju Rusiji i ostaju bez zaštite, jer SAD nije briga kako će oni rešiti svoje probleme na evropskom kontinentu“, kaže Koškin.

Američki Stejt department je, povodom odluke Rusije da obustavi svoje učešće u Sporazumu, saopštio da SAD zadržavaju pravo da opozovu svoju objavu o istupanju iz tog sporazuma do isteka šestomesečnog roka. Međutim, ruski politikolozi ocenjuju da Vašington vodi takvu politiku kojom sebi „dreši ruke“, dok zemljama koje nisu u vazalnom položaju maksimalno sužava mogućnosti kojima bi mogli da odgovore na njihove poteze.

„Zbog toga, učešće u daljem političkom procesu, koji SAD grade na osnovu ultimatuma, jednostavno nije prihvatljivo. Sada Sjedinjene Države ulaze u period veoma ozbiljne političke turbulencije. Verovati u bilo kakva obećanja, pa čak i formalizovanje dogovora, na koje će ići američka izvršna vlast, bilo bi veoma naivno. Ne mislim da će sporazumi koji se mogu postići sa predsednikom Trampom dugo nadživeti njega. Stoga, verujem da dolazi period kada treba da se smirimo i napravimo pauzu — posebno pauzu u obavezujućem pregovaračkom procesu“, smatra politikolog Dmitrij Evstafjev.

Mnogi svetski mediji kritikuju Trampovu odluku o povlačenju iz Dogovora. Irski mediji ocenjuju da se Tramp na taj korak odlučio iz sopstvene koristi, s obzirom da će to omogućiti Vašingtonu da razvije vlastito oružje koje je tim Sporazumom zabranjeno.

Azijski mediji naglašavaju da kršenje ugovora ide naruku SAD i njenim saveznicima u Azijsko-pacifičkom regionu, jer to odrešuje ruke Amerikancima da razvijaju oružje kako bi obuzdali Kinu. Kako ocenjuju, Rusiju to vodi ka izolaciji i lišava je dodatne zaštite koju je taj sporazum pružao.

Zvanična Moskva je više puta saopštila da ne želi trku u naoružanju. Moskva će vojnotehničkim sredstvima reagovati na pretnje koje nastaju izlaskom SAD iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa.

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ne misli da prekid Sporazuma o raketama predstavlja početak novog „hladnog rata“. Prema njegovim rečima, nastupila je nova epoha koju karakteriše to što su SAD krenule na slamanje čitavog sistema kontrole naoružanja, sistema ograničenja strateških ofanzivnog naoružanja, a to je, kako je ocenio, žalosno.

