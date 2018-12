Automobilom pokosio putnike na autobuskoj stanici: Žena poginula, 9 povređeno (foto)

Jedna žena je poginula, a devet osoba je povređeno kada je automobil naleteo na autobusku stanicu u zapadnom nemačkom gradu Reklinghauzen, javljaju nemački mediji pozivajući se na policiju.

