Blokada 31. dan, republikanci za glasanje o predlogu Trampa

VAŠINGTON – Najduža blokada dela federalne vlade u Americi traje već 31. dan, a lider republikanske većine u Senatu, Mič Mekonel, sprema se za glasanje o predlogu koji je za predsednika Trampa kompromis, a za demokrate – osuđen na propast.

Trampov plan predviđa da će imigranti koji su ušlu u zemlju ilegalno kao deca, biti zaštićeni tri godine od deportacije, a sadrži i produženje zaštićenog statusa za ljude koji su otišli iz svojih zemalja zbog nasilja ili prirodnih katastrofa.

U zamenu, dobio bi 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici.

„Predsednik je u u suštini predstavio plan za rešenje krize na granici, za bezbednost granice i otvorio nam put da deblokiramo vladu“, poručio je američki potpredsednik Majk Pens.

Demokrate ponavljaju da je zid na granici neefikasno i skupo rešenje. Oni traže od Trampa i republikanaca da se prvo deblokira rad vlade, a onda otvori dijalog o bezbednosti na granici, prenosi Glas Amerike.

„Mislim da potpredsednik i predsednik znaju da ono što je Tramp najavio nema šanse da prođe. Mislim da je predsednik samo nameravao da spreči pad svog rejtinga, a to nas neće dovesti do deblokade rada Vlade. Tramp je na početku blokade rekao da je ponosan zbog toga, ali mora da je prekine i to je ono što mi očekujemo da čujemo od njega”, kaže demokratski kongresmen iz Kalifornije Adam Šif.

Blokada i dalje traje, a oko 800.000 federalnih službenika i dalje radi ili bez plate, ili su na prinudnom odmoru.

(Tanjug)