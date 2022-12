Bugarska pozvala ruskog ambasadora da pojasni poternicu za novinarom Grozevom

SOFIJA – Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštio je danas da će pozvati ruskog ambasadora u toj zemlji da razgovaraju o tome što je Moskva izdala poternicu za izvršnim direktorom istraživačkog portala Bellingcat i bugarskim državljaninom Hristom Grozevom.

Rojters prenosi da je Grozev, glavni istraživač za Rusiju portala Bellingcat, na poternici zbog „člana krivičnog zakonika“, iako nije precizirano kojeg tačno člana.

Bugarsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ruski ambasador pozvan na razgovor „radi pojašnjenja“, a vodeće političke snage u Bugarskoj su pozvale na zvaničnu podršku Grozevu, navodi Rojters.

„Nemam pojma na osnovu čega me je Krmelj stavio na poternicu. Na neki način to je nevažno, godinama su jasno davali do znanja da se plaše našeg rada i da ih ništa neće zaustaviti da se sa tim prestane“, saopštio je Grozev na svom nalogu na mreži Tviter.

Naveo je da je on prvi strani novinar koji je stavljen na poternicu, što, kako je rekao, možda predstavlja pokušaj da se drugi novinari spreče da istražuju dešavanja u Rusiji.

Rojters podseća da je Grozev u prošlosti istraživao slučajeve trovanja ruskog opozicionog političara Alekseja Navaljnog i bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i obaranje putničkog aviona MH17 iznad istočne Ukrajine, a to su događani za koje je Moskva negirala bilo kakvu umešanost.

Grozev je putem video veze sa nepoznate lokacije govorio za bugarsku televiziju NOVA i rekao da se plaši za svoj život i da bi neko samoinicijativno mogao da odluči da „učini uslugu Kremlju“ tako što će, kako je rekao, pokušati da ga otruje ili otme.

On je rekao da su mu pomoć ponudile Holandija, Švedska, Estonija i Austrija.

Kancelarija bugarskog predsednika saopštila je da preduzima korake da ovom novinaru osigura bezbednost.

(Tanjug)

