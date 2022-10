Čolo: Izmene služe da otklone blokade pri formiranju vlasti

SARAJEVO – Izmene Izbornog zakona BiH koje je večeras nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit služe da otklone blokade pri formiranju institucija nakon izbora i da se implementira volja građana što pre, smatra nosilac liste Stranke demokratske akcije (SDA) Alma Čolo.

„To su mere koje idu u pravcu deblokade institucija u cilju bržeg formiranja vlasti nakon izbora“, kaže Čolo za Tanjug uz podsećanje da su u prethodnom mandatu imali blokadu implementacije izbornih rezultata i nisu mogli da formiraju vladu na nivou Federacije BiH.

Čolo navodi da sada visoki predstavnik otklanja te blokade i nameće odgovarajuće mere i rokove u kojima bi nakon izbora trebalo formirati vlast.

„Nameće mere i rokove da volja građana bude što pre implementirana i da se organi na svim nivoima što pre konstituišu“, dodaje ona.

Ocenila je da te mere vode u pozitivnom pravcu jer, kako kaže, blokade se nisu mogle otkloniti bilo kakvim uticajem unutrašnjih aktera.

„Visoki predstavnik je u skladu sa Aneksom 10 ovlašćen da pomogne u rešavanju svake sporne situacije u BiH na način na koji proceni da je to najbolje u datom trenutku i on je to sada i uradio“, kazala je Čolo.

Šmit je večeras nametnuo odluku o izmeni Izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BIH koja, kako je saopšteno iz OHR, ima za cilj poboljšanje funkcionalnosti FBiH i obezbeđivanje blagovremene implementacije rezultata danas održanih izbora.

(Tanjug)

