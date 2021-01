Dim se vijori nad Kongresom, hitno prekinuta proba Bajdenove inauguracije (video)

Zgrada američkog Kongresa blokirana je zbog, kako navodi policija, bezbednosne pretnje koja dolazi spolja. Proba inauguracije novoizabranog predsednika SAD Džozefa Bajdena je prekinuta i u toku je evakuacija učesnika probe. Nad jednim delom zgrade Kongresa vijori se dim, vidi se na snimcima objavljenim na društvenim mrežama.

„Sve zgrade u okviru kompleksa Kongresa su blokirane zbog spoljne bezbednosne pretnje. Nije dozvoljen ni ulazak, ni izlazak, držite se podalje od spoljašnjih prozora i vrata, a ukoliko ste napolju potražite sklonište“, piše u poruci upozorenja poslatoj zaposlenima u Kongresu, prenosi Si-bi-es.

Obezbeđenje Kongresa je inače pojačano uoči Bajdenove inauguracije.

Vatrogasna služba je saopštila da je požar izbio u obližnjoj ulici, ali je brzo ugašen.

„Ovo objašnjava dim koji su mnogi videli“, objavljeno je.

All that smoke is coming from a fire under the Interstate 695 overpass in Navy Yard. This video makes it seem close but it's about half a mile south of the Capitol. Burning tent per fire scanner, they've got it under control. https://t.co/obVvph8c4e

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 18, 2021