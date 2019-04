Galup: Najviše Rusa još od 2007. želi da ode iz zemlje

MOSKVA – Čak 44 odsto Rusa uzrasta od 15 do 29 godina želi da emigrira iz zemlje dok ekonomija stagnira, zaključak je istraživanja koje je sprovela organizacija za ispitivanje javnog mnjenja Galup.

Anketa koja je bazirana na 2000 intervjua „licem u lice“ tokom 2018. godine, pokazala je da 20 odsto svih Rusa želi da se preseli u inostranstvo, što je najveći udeo još od 2007. godine, kada je on iznosio 17 odsto, prenosi Rojters.

Među populacijom uzrasta od 30 do 45 godina starosti, 22 odsto njih je izjavilo da želi da se preseli u inostranstvo trajno, a najtraženije destinacije su Nemačka i Sjedinjene Države, dok je 2014. godine, samo 14 odsto anketiranih uzrasta od 15 do 29 godina i sedam odsto u uzrastu od 30 do 45 godina je izjavilo da želi da se isele iz zemlje.

Onih koji bi želeli da odu najviše je među radno sposobnim stanovništvom, što po Galupu može da ima značajnog uticaja na budućnost ruske ekonomije i njen položaj i politički uticaj u svetu.

„Iako se svi ovi Rusi neće iseliti, sama činjenica da postoji takva želja kod najvećeg broja stanovnika u poslednjih nekoliko godina trebalo bi da zabrinjava Moskvu “, navodi organizacija u saopštenju.

Ispitivači pripisuju ovakvo raspoloženje razočaranju stanovništva posle pet uzastopnih godina pada realnih prihoda i vladinih mera koje podrazumevaju podizanje starosne granice za penzionisanje i povećanje poreza na dodatu vrednost.

Galup navodi i da se stanovništvo Rusije u toku prošle godine po prvi put za poslednjih deset godina smanjilo na 146,8 miliona i da je Rusija u opasnosti da prekorači osam odsto manje stanovnika do 2050. godine projektovanih od strane Ujedinjenih nacija, navodi agencija.

(Tanjug)