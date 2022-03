Gervala: Priznanje svih u EU signal da nema promene granica

BEČ – Ministarka spoljnih poslova u privremenoj prištinskoj vladi Donika Gervala, zbog nove geopolitičke situacije u Evropi nastale ratom Rusije i Ukrajine, zatražila je da Kosovo priznaju pet država EU koje to do sada nisu učinile.

Gervala je, u intervjuu bečkom dnevniku „Viner cajtung“, rekla da bi Španija, Rumunija, Slovačka, Grčka i Kipar trebalo da priznaju Kosovo, jer bi to bio signal da se ne mogu više menjati granice na Balkanu.

„To bi bio važan doprinos miru i stabilnosti u regionu“, tvrdi ona.

Gervala kaže da su zahtevi Prištine jasni i da, pored priznanja, želi da se približi NATO i konačno postane članica Saveta Evrope, a upravo za to je, dodaje, potrebna podrška.

Prema njenim rečima, Balkan bi odavno trebalo da bude bliži EU, ako se smatra delom Evrope.

Zbog aktuelne situacije je, smatra, potrebnije nego ikada da regionu bude ponuđen brži pristupni proces.

„U Evropi više ništa neće biti kao pre 24.februara. Zbog toga se pitamo šta treba i šta možemo učiniti. Od mog preuzimanja dužnosti pokušavam međunarodnim partnerima da jasno dam do znanja da je potrebno posebnu pažnju usmeriti na Balkan. Nemamo više situaciju kao pre nekog vremena, kada se činilo da će stvari na Zapadnom Balkanu da se reše“, kazala je ona.

Gervala tvrdi da se proteklih godina govor u Srbiji prema Prištini postao veoma agresivan i da su zahtevi postali veći.

Na pitanje koliko je stabilnost ugrožena Rusijom, ona tvrdi da već godinama Srbija, pod predsednikom Aleksandrom Vučićem, pokušava da sedi na dve stolice – „da dobija pare EU i time kupuje rusko oružje“.

To, smatra, ne treba da brine samo region, već celu Evropu.

„Pored Belorusije postoji samo jedna država u Evropi koja podržava Rusiju, i koja nije jasno na strani EU, SAD, Velike Britanije i drugih, a to je Srbija. Za to bi morala da plati cenu“, traži Gervala.

Ona kaže da Priština plaća svoju cenu zbog solidarnosti sa Ukrajinom, jer su svi suočeni sa posledicama sankcija protiv Rusije, te je na Kosovu poskupelo, ne samo dizel gorivo, već i jestivo ulje.

„Vučić ne može i ne želi da se distancira od Rusije. Godinama se gradila ideologija da samo Rusija stvarno razume Srbiju. Nije samo pravoslavna crkva koja je podsticala ta osećanja, već i politika. To više nije nacionalizam, već etnonacionalizam“, tvrdi Gervala.

Kaže da Priština ima interes da Srbija postane demokratska zemlja.

„Mi želimo demokratskog suseda. Ne želimo da imamo Rusiju na našoj granici. Zbog toga Srbiji mora biti objašnjeno da je njena perspektiva u EU, ne u Rusiji. Ali način kako je do sada reagovala EU, politika umirivanja, ne funkcioniše sa Vučićem, a ni sa Vladimirom Putinom. Nedostaje im jasan jezik „, poručila je ona.

Upitana koje posledice bi trebalo da snosi Srbija, Gervala je kazala da evropske perspektiva treba da bude povezana sa evropskim vrednostima, i da samo oni koji te vrednosti podržavaju mogu postati član, a u to spadaju vladavina prava i demokratija.

Prema njenim rečima, i novac iz EU bi trebalo vezati za te vrednosti.

Gervala je kazala da je Prištini, ali i Bosni i Hercegovini, bila važna zaštita NATO.

„Ne znamo kako će neko kao Putin reagovati, ako ne vidi napredak u Ukrajini. Da li će destabilizovati Balkan ? Ako hoće, onda kako“? upitala je ona.

Na pitanje da li bi približavanje Prištine NATO dovelo do napada iz Srbije i Rusije, Gervala je kazala da će, ako je Putinov plan da koristi Srbiju za destabilizaciju regiona, on to sprovesti nezavisno od približavana NATO-u.

„Ukrajina je pokazala da Putin sprovodi svoje planove nezavisno od reakcije zapada. Sada se iz članica EU može čuti „da smo ozbiljnije shvatili Ukraince ranije bi reagovali“. I glasove iz jugoistočne Evrope za većom pažnjom dugo nisu poslušani“, rekla je ona.

(Tanjug)

