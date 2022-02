Ginekolog veštački oplodio 21 pacijentkinju svojom spermom: ‘Plašimo se da ima još dece’

Pokojni ginekolog otac je 21 deteta, a smatra se kako bi taj broj mogao da bude još veći, nakon što je koristio sopstvenu spermu kako bi pomogao budućima roditeljima za lečenje neplodnosti, otkriva istraga.

A Dutch gynecologist used his own semen for fertility treatments and fathered at least 21 children, according to statements from Alrijne Hospital. The doctor’s name was Jos Beek and his “unacceptable acts” took place between 1973 and 1986 https://t.co/6K1xXT0Omx

— El País English Edition (@elpaisinenglish) February 2, 2022