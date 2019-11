Haos u Italiji, Francuskoj i Grčkoj: Ima mrtvih, putevi odneseni (video)

Najmanje pet osoba je nastradalo u obilnim kišma koje su pogodile francusku i italijansku rivijeru, saopštili su zvaničnici.

Na francuskoj rivijeri pojedini putevi su zatvoreni, a u Italiji nivo reka još je u porastu, preneo je AP.

Administracija francuskog regiona Var saopštila je da su četiri osobe nastradale, uključujući bračni par u sedamdesetim godinama iz prestonice parfema Grasa, čiji je automobil bio potopljen.

Jedna osoba je nastradala nakon što je francuski brod za spasavanje potonuo na Mediteranu, a četvrta osoba je pronađena mrtva u automobilu.

Na severu Italije pronađena je mrtva žena nakon što je reka Bomida odnela njen automobil.

Spasioci, takođe, pretražuju da li ima eventualnih žrtava nakon urušavanja dela auto-puta prouzrokovanog klizištem u blizini poplavljenog grada Savone.

