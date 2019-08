Jandroković osudio napade na Srbe kod Knina, očekuje hapšenja

ZAGREB – Predsednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković osudio je danas napad na građane srpske nacionalnosti kod Knina, navodeći da očekuje da će policija pronaći počinitelje i da će oni biti najoštrije kažnjeni.

„Naravno da taj napad treba osuditi. Očekujem da će policija pronaći počinitelje i da će biti najstrože kažnjeni”, rekao je Jandroković novinarima nakon godišnje konferencije hrvatskih ambasadora, generalnih konzula i vojnih atašea.

Jandroković se, kako prenosi Hina, nije složio s ocenom SDS S da se u društvu stvara klima koja omogućava da se takvi napadi događaju.

„Ne bih se složio s tom ocenom. Ono što mogu reći je da postoje ljudi koji žive od političkog radikalizma i ekstremizma i postoje oni koji podstiču takvu atmosferu, ali to svakako nije dominanta atmosfera u društvu, niti je to raspoloženje koje će većina građana prihvatiti”, rekao je on.

Jandroković je naveo da se vladajuća većina i Vlada ograđuju i oštro osuđuju takve napade i ponovio da od institucija države, prvenstveno policije, očekuje da pronađu počinitelje i da nakon toga oni budu najoštrije kažnjeni.

Pet osoba lakše je povređeno sinoć u Uzdolju kod Knina, kada ih je nekoliko nepoznatih osoba napalo u kafiću. Isto se dogodilo i u mestu Đevrske na kninskom području, ali tu nije bilo povređenih. Lokalni hrvatski portali pišu da su bili napadnuti jer su gledali prenos utakmice beogradske Crvene zvezde.

(Tanjug)