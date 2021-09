Jansa: Protiv migracija, za Evropu nacija, integraciju Balkana

LJUBLJANA – Federalna Evropa bila bi u suprotnosti s idejom osnivača današnje Evropske unije, a integracija država Zapadnog Balkana važna je zbog opasnosti ilegalnih migracija prema Evropi, poručio je danas slovenački premijer Janez Janša.

Na pitanje o tome kako će se odvijati rasprava na konferenciji o buducnosti EU, koja se vodi i nastaviće se u vreme francuskog predsedavanja iduće godine, Janša je za mađarski list „Mađar Hirlap“ kazao da od te rasprave ne ocekuje mnogo i da se lično zalaže „za Evropu nacija, a ne federalni model Sjedinjenih evropskih država“.

„Malo je verovatno da ćemo biti u stanju da donosimo odluke o dopunama Ugovora ili uopšte zacrtati smer. U Evropi postoje političke snage koje žele stvoriti federalnu Evropu, ali mislim da se to neće dogoditi. Ti bi planovi uništili temelje na kojima su Uniju izgradili njeni osnivači“, kazao je Janša, prenosi Hina.

On je ponovio svoja stajališta o neprihvatljivosti politike koja bi dopustila velike migracije iz Afrike i Azije u Evropsku uniju, uz ocenu da je, kako bi se to sprecilo, potrebno raditi i na integraciji Zapadnog Balkana kroz koji protiče potencijalna ilegalna migrantska ruta.

„Veliko je postignuće to što smo se na Savetu EU usaglasili da se migracijska kriza od pre šest godina ne sme ponoviti, čime smo sprečili da se to ponovi i dođe stotine hiljada ljudi“, rekao je Janša, govoreći o opasnosti migrantskog talasa iz Avganistana nakon povlačenja NATO saveza iz te države.

Prema Janšinim rečima, Evropa je suočena sa demografskim deficitom, a prete joj nekontrolisane migracije iz susednih regiona koji doživljavaji demogravski bum, o čemu se u Briselu ne vodi dovoljno računa.

„Demografija je kljucno pitanje: ako nema ljudi, nema ničega“, rekao je Janša i dodao da se po svetskim demografskim trendovima vidi da Evropa čini šest odsto svetske populacije i da se njeno stanovništvo smanjuje dok u Africi brzo raste.

„Otvorimo li granicu, Evropa će nestati“, kazao je slovenački premijer.

(Tanjug)

