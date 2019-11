Ko je Jevgenij Primakov, zapamćen po demaršu iznad Atlantika

BEOGRAD – Bivši ruski premijer Jevgenij Primakov, čija je bista danas otkrivena u Ruskom domu u Beogradu, zapamćen je kao lider koji je na vest o bombardovanju Srbije avion kojim je leteo u SAD, okrenuo iznad Atlantika i vratio se u Moskvu.

Primakov je bio veoma cenjen među političarima.

On je na čelu ruske vlade bio od 11. septembra 1998. do 12. maja 1999. godine, a pre toga, od 1991. do 1996, bio je šef Spoljne obaveštajne službe Rusije.

Važio je za čoveka koji se bori za ruske interese, a bio je i protivnik širenja NATO-a na istok.

On je u maju 1997. godine u Parizu s tadašnjim generalnim sekretarom NATO-a Havijerom Solanom potpisao osnivački akt o međusobnim odnosima, saradnji i bezbednosti Rusije i NATO-a.

Primakov je u više navrata iznosio svoje mišljenje o odnosima Rusije i SAD i isticao da će svi biti na gubitku ako rusko-američki odnosi skliznu u novi hladni rat.

„Da se to ne bi dogodilo, potrebno je pre svega odustati od retorike koju obe strane, nažalost, sve više koriste“, govorio je Primakov.

Posle premijerskog mandata kratko je bio poslanik Državne dume – od 2000. do 2001. godine. Zatim je čitavih 10 godina bio na čelu Trgovinsko-industrijske komore Rusije.

Iako su mnogi smatrali 1999. godine da će baš on naslediti Borisa Jeljcina, izgubio je na izborima od Vladimira Putina.

Krajem oktobra ove godine, u blizini zgrade ruskog Ministarstva spoljnih poslova, otkriven je spomenik Jevgeniju Primakovu, a ceremoniji je prisustvovao i Putin koji je istakao da je bio jedinstven, talentovan i mudar.

Preminuo je 2015. godine posle duge i teške bolesti u 86. godini.

(Tanjug)