MOSKVA – Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su proteklog dana osam ukrajinskih raketa HIMARS i Olkha, jednu antiradarsku raketu HARM, kao i jednu balističku raketu Točka-U, saopštio je danas portparol Ministarstva odbrane general-potpukovnik Igor Konašenkov.

„Osam raketa je presretnuto u vazduhu, uključujući šest raketa američkog višecevnog raketnog sistema HIMARS u blizini naselja Antonovka u Hersonskoj oblasti, dve rakete Olkha u naselju Antonovka i jednu raketu HARM u naselju Nova Kahovka u Hersonskoj oblasti“, rekao je Konašenkov.

On je dodao da je jedna ukrajinska balistička raketa Točka-U takođe oborena u blizini naselja Kuzemovka u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), prenela je agencija TAS S.

Kako je rekao, ruske vazdušne snage eliminisale su visokopreciznim oružjem u blizini Krasnog Limana do 100 militanata nacionalističkih grupa i stranih plaćenika, uključujući i one iz SAD, Velike Britanije i Poljske.

„U oblasti naselja Krasni Liman u Donjeckoj Narodnoj Republici, kao rezultat visokopreciznog napada ruskih vazdušnih snaga, eliminisano je do 100 militanata nacionalističkih grupa i stranih plaćenika, uključujući oko 40 plaćenika iz SAD, Velike Britanije i Poljske, kao i do 10 borbenih oklopnih vozila“, rekao je on.

Takođe, kako je dodao, ukrajinske oružane snage pokušale su da napadnu položaje ruskih trupa u LNR i Harkovskoj oblasti, usled čega su ruske snage eliminisale 200 ukrajinskih militanata.

„U pravcu Kupjanska, bataljonska taktička grupa ukrajinskih vojnih snaga, ojačana grupom nacionalista, pokušala je da napadne položaje ruskih trupa na uskom delu fronta u pravcu naselja Novoselovskoe u LNR“, rekao je Konašenkov.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.