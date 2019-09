Kopli: Srbiji u zamenu za deo KiM teba ponuditi izlaz na more

BIJELJINA – Srbiji u zamenu za deo Kosova treba ponuditi Trumanov predlog – izlaz na more, izjavio je večeras direktor Instituta za strateške studije u Vašingtonu, Gregori Kopli.

“Kada bi se Srbiji vratio onaj deo Kosova i Metohije, gde je većinsko srpsko stanovništvo i kada bi bio napravljen koridor do zapadne Albanije, kako bi Srbija dobila izlaz na more, što je američki predsednik Truman i zahtevao 1919. godine, onda bismo imali dobitnu kombinaciju između Srbije i Albanaca, bilo onih sa Kosova, bilo onih iz Albanije”, rekao je Kopli za Dnevnik 2 BN TV.

Pošto, kako kaže, komunikacije gotovo da i nema između Prištine i Beograda, aktivno treba da se uključi međunarodna zajednica, verovatno SAD, koje bi na taj način pokazale svoju snagu, moć i prestiž na Balkanu.

Kopli kaže da su u ovom trenutku lideri na Kosovu shvatili činjenicu da jednostavno ne mogu da naprave “državu Kosovo” da zavisi sama od sebe, tako da i njima „cure opcije“ vrlo brzo.

“ Problemi se, kada je samo Kosovo u pitanju, neće tako lako i sami rešiti. Međunarodna priznanja Kosova od država širom sveta su praktično iznuđena pritiskom i uticajem SAD, posebno pod Klintonovom administracijom, pa i onim posle njega“, rekao je Kopli.

Sada smo došli u fazu, kaže, da države povlače priznanja.

Kopli je podsetio da je dosta vremena proveo ovde tokom 90-ih godina, prateći razvoj situacije uključujući Kosovo.

„Da se razumemo, Kosovo se više neće vratiti pod okrilje Srbije, kao što je to nekad bilo. Naš kolega Darko Trifunović je izneo nedavno plan zamene ili razmene teritorija, u zamenu za priznanje i to je po meni veoma razumno”, rekao je Kopli komentarišući aktuelnu situaciju na Kosovu I Metohiji.

Kopli kaže da su albansko stanovništvo i tzv. OVK oduvek imali želju da se ujedine sa Albanijom i dodaje da je to vrlo moguće i moglo bi da bude priznato od međunarodne zajednice.

Upitan da li je pesimista kada je u pitanju Zapadni Balkan, Kopli odgovara:

„Neću da kažem ni da sam optimista, ni da sam pesimista. Šta vidimo sad? Rusko-kineski savez, zajedno sa Turskom, u stvari posebno Turska i Rusija žele da imaju sve veći uticaj na Zapadnom Balkanu. Prema tome, ovaj prostor ponovo postaje granica između istoka i zapada. To bi moglo da bude iskorišćeno pozitivno ili negativno od strane Srbije i srpskog naroda, generalno.“

Isto tako, ovu situaciju i SAD mogu da iskoriste na pozitivan način, dodao je.

Smatra i da nijedna zemlja regiona ne može da računa na EU, na njenu ekonomsku pomoć u budućnosti, jer je, kako kaže, „počeo raspad EU“.

„Pravo je vreme za Srbiju da se okrene Britaniji, kao nezavisnom igraču, kako bi ona preuzela što aktivniju ulogu u regionu. I, naravno, Trampovoj administraciji. Srbi jednostavno moraju da se okrenu sami sebi i da se odrede, šta žele i gde vide sebe u budućnosti, onda može i da bude nešto pozitivno, kako za Srbiju, tako i za Srbe generalno“, uveren je Kopli.

Ono što Srbija želi i treba da bude, to je jedan moćan most između istoka i zapada, kaže Kopli i ističe da je po njemu, to velika prilika za Srbiju da postane pravo “raskršće Balkana”.

