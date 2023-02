Krivokapić bi Milicu Pejanović Đurišić za predsedničkog kandidata

PODGORICA – Odlazeći crnogorski predsednik Milo Đukanović najavio je danas da će opozicione stranke okupljene oko DPS ubrzo predložiti jednog ili više kandidata za predsedničke izbore 19. marta, a počasni predsednik SDP Ranko Krivokapić kaže da bi voleo da to bude Milica Pejanović Đurišić.

Krivokapić je novinarima rekao da su u toku konsultacije sa DPS-om i da bi kao predsedničkog kandidata voleo da vidi nestranačku ličnost, preneli su podgorički mediji.

„Ukoliko ne dođe do dogovora, SDP će imati svog kandidata“, rekao je Krivokapić ne isključujući mogućnost da bi to mogao biti i on.

(Tanjug)

