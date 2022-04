Makron zna kada će kraj rata?

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je dijalog sa ruskim liderom Vladimirom Putinom njegova dužnost, te da će nastaviti da vodi te razgovore.

„Moja dužnost je da razgovaram sa njim, to nam je potrebno. Neću prestati to da činim. To nam omogućava da budemo igrači u pregovorima“, rekao je i dodao da i ukrajinski lider Volodimir Zelenski takođe traži od njega da razgovara sa Putinom.

Prema njegovim rečima, Francuska bi trebalo da bude jedna od zemalja koja će garantovati mir u Ukrajini kada na snagu stupi prekid vatre.Takođe je rekao i da ne veruje da će konflikt u Ukrajini biti završen u narednih nekoliko sedmica i pozvao da se pruži sva neophodna humanitarna pomoć građanima.

Kraj 9. maja?

Prema mišljenju Makrona, Putin će koncentrisati napade u Ukrajini na separatističku zonu Donbas, na istoku te zemlje u nastojanju da ostvari „pobedu“ za 9. maj, na godišnjicu kapitulacije nacističke Nemačke 1945. godine.

„Za Rusiju 9. maj je nacionalni praznik, važan vojni datum i gotovo je sigurno da za predsednika Putina 9. maj treba da bude dan pobede“, rekao je Makron za francuski radio RTL.

„Koncentrisaće napore na Donbas, videćemo vrlo teške scene narednih nedelja, u toj oblasti na istoku Ukrajine“, ocenio je francuski predsednik. On je podsetio da Francuska sa Grčkom i Turskom pokušava da organizuje humanitarne operacije na jugu Ukrajine, u lučkom gradu Marijupolju koji je pod opsadom, ali da nailaze na „velike teškoće“ zbog „potpunog ruskog odbijanja.

(Beta)

