Mandic: Uskoro nova vlada C. Gore, politička a ne ekspertska

BEOGRAD/PODGORICA – Posle ponovnog okupljanja pobedničke koalicije sa izbora 2020 predvođene Demokratskim frontom (DF), Demokratama i Građanskim pokretom URA, jedan od lidera DF Andrija Mandić ocenio je danas da su se stvari vratile u prirodni poredak i poručuje da Crna Gora želi da sama donosi odluke o sebi.

Mandić očekuje da će nova vlada biti uskoro formirana i da neće biti ekspertska, već bi, kako je rekao, trebalo da bude potpuno politička, kao i da će izbor mandatara biti rezultat razgovora i dogovora.

„Prošli smo najvažniju deonicu, potpisali politički sporazum, gde smo se obavezali da ćemo formirati novu Vladu. U tom sporazumu zapisali smo i jednu veoma važnu stvar, a to je da ne želimo da se niko meša u naše međusobne dogovore“, rekao je on za RTS.

Kada je reč o jednom od osetljivih pitanja koje opterećuje dogovor, odnosno predsednici Skupštine Danijeli Đurović iz SNP-a, čiju je smenu tražio DF, Mandić je rekao da je to dogovor koji su postigli, jer su postojali različiiti odnosi prema položaju Đurovićeve.

„Dogovorili smo se da izbor nove Vlade prati i izbor novog skupštinskog rukovodstva, odnosno da novo skupštinsko rukovodstvo koje je rezultat rada i dogovora u okviru parlamentarne većine bude ono telo koje će upravljati Skupštinom prilikom izbora nove Vlade“, objasnio je Mandić.

Izneo je očekivanje da će se u narednih 15 dana postići ključni dogovori oko rešenja za predsednika Skupštine, mandatara, sastava Vlade.

„Čeka nas surova zima, imamo veliki ekonomski problem u Crnoj Gori i Vlada bi trebalo da prvenstveno odgovori tim zahtevima a pred nama je da pronađemo formulu kako da Crna Gora prođe kroz veliko iskušenje koje će nam prirediti ova zima“, naglasio je on.

Demokratski front je Mandića predložio za mandatara, a na pitanje da li očekuje da predvodi novu Vladu, rekao je da će to biti rezultat razgovora i dogovora.

(Tanjug)

