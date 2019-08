Meta spreman da se povuče ako ga nasledi Mejdani

TIRANA – Predsednik Albanije Iljir Meta spreman je da podnese ostavku samo ako bi na njegovo mesto do[ap univerzitetski profesor Redžep Mejdani, koji je bio na čelu države od 1997. do 2002. godine, piše portal A1on iz Severne Makedonije.

„Ako (premijer) Edi Rama zahteva da odstupim sa funkcije predsednika države i da se kandidujem za novi mandat 13. oktobra, ja ću to učiniti pod uslovom da na čelo države dođe neko sa integritetom, poput profesora Mejdanija“, istakao je Meta na konferenciji za novinare u Tirani.

Meta smatra da Albanija nema šanse da otvori pregovore sa EU ako se ne održe opšti izbori – lokalni, parlamentarni i predsednički, 13. oktobra.

On je pozvao političke stranke da sednu za sto i da se posvete rešavanju krize, imajući u vidu da će 18. oktobra Evropski savet zasedati i odlučivati o datumu za početak pregovora Albanije sa EU.

(Tanjug)