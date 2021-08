Mik: Vojska da ostane duže i da izvuče sve koje treba iz Avganistana

VAŠINGTON – Predsedavajući odbora za spoljne poslove predstavničkog doma američkog Kongresa Gregori Mik izjavio je danas da bi američka vojska trebalo da ostane u Avganistanu i nakon planiranog roka za povlačenje 31. avgusta ukoliko je potrebno da se pomogne u evakuaciji Amerikanaca i avganistanskih saradnika.

„Moramo se pobrinuti da Avganistan napuste svi za koje znamo da su rizikovali svoje živote. Ako to znači da bi trebalo ostati duže, po mojoj proceni, trebalo bi to učiniti. Ako to znači da čak moramo dovesti još trupa kako bismo bili sigurni da te ljude možemo sigurno izvući, moramo i to da učinimo“, rekao je kongresmen iz redova demokrata i predsedavajući odbora za spoljne poslove predstavničkog doma američkog Kongresa Gregori Mik za MS NBC, prenosi Rojters.

(Tanjug)

