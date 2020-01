Objavljen novi snimak trenutka kada je raketa pogodila ukrajinski avion (video)

Na Tviteru je počeo da kruži video koji prikazuje trenutak kada je raketa pogodila ukrajinski avion nakon što je poleteo s aerodroma u Teheranu.

Šokantan video kojeg je objavio New York Times navodno pokazuje trenutak kada je ukrajinski avion pogođen iranskom raketom samo par trenutka nakon uzletanja s aerodroma u Teheranu.

Video od 19 sekundi prikazuje noćno nebo koje odjednom obasjava bljesak, nakon čega je usledila buka eksplozije. Pred kraj snimke u pozadini se čuju sirene.

Američki zvaničnici objavili su da postoji velika verovatnoća da je ukrajinski avion sa 176 putnika pogođen iranskim projektilom. Nitko nije preživeo, a posada nije poslala poziv u pomoć pre nego se avion srušio na zemlju.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020