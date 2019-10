Penković: Bez dileme osuđujem izjavu Ivone Milinović

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković osudio je i ocenio lošom izjavu riječke HDZ-ovke, Ivone Milinović, o „Srbima i vrbama“ i stakao da kao izabrana odbornica mora prezicnije da artikuliše svoje misli.

„Ne može to reći. Kako sam shvatio, to je nekakav kontekst navijačkih grupa, ali nije dobro. Loše je“, rekao je Plenković na koferenciji za novinare, preneli su hrvatski mediji.

Hrvatski preijer je rekao da nije znao za t izjavu.

„Loša izjava. Marko mi je poslao, nisam ni znao. Kasnije sam video da se izvinila, da nije tako mislila. U svakom slučaju, to osuđujem bez ikakvih dilema. Ako je mislila nešto drugo da kaže, to je dobro. Ali mora kao izabrana većnica preciznije artikulirati svoje misli“, rekao je Plenković.

Milinović se izvinila zbog izjava o Srbima, napisavši na svom fejsbuk profilu da su one bile izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dela riječke navijačke grupe Torcida.

„I ja sam samo čovek i izvinjavam se zbog pogrešnog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je bila namera da to kažem, ali to što sam izrekla je bilo pogrešno. Htela sam da poručim upravo suprotno – da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to šteti svim hrvatskim građanima“, napisala je Milinović.

Navela je da se neće izviniti Torcidi zbog toga što su na utakmici Rijeka-Hajduk, skandirali „Šugava Rijeko, puna si Srba, ne brini Rijeko, ima još vrba“.

„I stojim iza toga da je to strašna politika Torcide i da su u mojoj Rijeci uznemiravali sve normalne navijače Rijeke, nezavisno od nacionalnosti“, navela je Milinović.

Istakla je da neće da se izvini Torcidi ni zato što je osudila nošenje majica sa natpisom „Ubi Srbina“ na Poljudu, niti zbog toga što je osudila incident u Uzdolju.

Dodala je da se kaje zato što se nespretno izrazila, ali se osvrnula i na Milorada Pupovca i „brojanje krvnih zrnaca“.

„Za mene postoje ljudi, ili smeća. Prebrojavanje krvnih zrnaca u maniru Pupovca i pojedinaca iz Torcide ću uvek osuditi“, navela je.

Izjavu riječku odbornice HDZ komentarisao ranije danas i predsednik SDS S, Mlorad Pupovac, rekavši da je upravo to ono o čemu on često govori, a zbog čega sada pokušavaju da ga, kako je kazao, ućutkaju.

„O tome sam često govorio i zbog toga što sam se osvrnuo na takve poruke došao sam u situaciju da sada pokušavaju da me ućutkaju, da ne mogu da govorim o o takvim i sličnim pojavama“, reka je Pupovac za zagrebačku N1 tv.

(Tanjug)