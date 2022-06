Treći osumnjičeni u ubistvu britanskog novinara Doma Filipsa od danas je u pritvoru, saopštila je brazilska savezna policija.

Njegovo ime je DŽeferson da Silva Lima i on je do danas bio u bekstvu, ali se predao u policijskoj stanici Atalaja do Norde u brazilskom regionu Žavari, koji se graniči sa Peruom i Kolumbijom, preneo je Rojters.

(Tanjug)

