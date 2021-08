Premijer: Ustoličenje da pokaže dostojanstvenost CG

DANILOVGRAD – Ustoličenje mitropolita Joanikije na Cetinju mora da bude radostan čin, koji će pokazati dostojanstvenost čitave Crne Gore, poručio je danas Zdravko Krivokapić.

“Da li se vi slažete ili ne sa tim to je vaš lični osećaj, ostavite taj osećaj kući, ali ne može nijedan DPS lokalni da pravi dodatan pritisak da je Cetinjski manastir, manastir Cetinja. Cetinjski manastri je manastir MCP i pripada kao kulturno blago Crnoj Gori i niko ga nikada ne može izneti iz Crne Gore, niti to pada na pamet bilo kome. Ali pričati o tome i iritirati Cetinjane, koji su dostojanstveni, časni, kulturni, pošteni, svoditi na to da jedan premijer preti Crnoj Gori“, rekao je Krivokapić na Cetinju, preneo jeportal RTCG.

Istakao je da on, koji se oseća kao Cetinjanin, ne preti svom sunarodniku.

„Molim vas dajte da smaknemo te podele, da one ne postoje, da svaki trenutak, bez obzira o kojem ustoličenju se radi bude radost onih kojih se raduju,ali da ne bude pogibija onih koji misle drugačije”, kazao je Krivokapić i dodao:

“Ne daj Bože da se taj dan, koji je planiran kao crkveno-narodni sabor, desi bilo šta”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.