Ruska avijacija dobila lovce Su-34

MOSKVA – Vazdušno-kosmičke snage Rusije dobile su nove lovce Su-34, a do kraja godine će dobiti još jednu partiju aviona, saopštila je pres-služba ruske vlade, prenoseći izjavu generalnog direktora Ujedinjene korporacije za proizvodnju aviona (OAK) Jurija Sljusara.

„Proizveli smo i predali Ministarstvu odbrane Rusije avione Su-34. To su veoma pouzdani i višenamenski lovci. Do kraja godine će Oružane snage Rusije dobiti još jednu partiju aviona koji su sada u proizvodnji“, rekao je on, preneo je Sputnjik.

Naveo je i da OAK nastavlja da realizuje sve zahteve kako bi Oružanim snagama Rusije isporučila neophodnu vazduhoplovnu tehniku.

„Bez obzira na pritiske Zapada na rusku industriju, realizuju se glavni zadaci odbrambeno-industrijskog kompleksa, kao što su proširenje proizvodnje, ubrzanje tempa rada i uvećanje obima proizvodnje.

Kompanija OAK, koja je deo ‘Rosteha’, sve zahteve za avionima ispunjava i pre dogovorenog roka, a Oružane snage Rusije će dobiti novu visokoefikasnu vazduhoplovnu tehniku“, naveo je u međuvremenu ruski ministar trgovine Denis Manturov.

