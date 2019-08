Salvini će dozvoliti iskrcavanje maloletnima sa broda

RIM – Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini poklekao je pod pritiskom da olakša politicki sukob oko broda za spasavanje sa 134 migranata, rekavši da će dozvoliti maloletnim licima da se iskrcaju sa broda nakon što su dve nedelje proveli na moru.

Premijer Đuzepe Konte napisao je drugo pismo Salviniju tražeći od njega da se maloletnm licima dozvoli izlazak sa broda.

Salvini je danas odgovorio na tri stranice da će to uciniti, ali je jasno rekao da je to Konteov izbor i da to neće uspostaviti presedan, preneo je AP.

Za sada se ne zna koliko ima maloletnih lica i kada bi njihovo iskrcavanje moglo da počne.

Španska humanitarna grupa „Otvorene ruke“ spasila je migrante u Sredozemnom moru u blizini Libije pre dve nedelje i osvojila pravnu bitku za ulazak u teritorijalne vode Italije uprkos zabrani Salvinija.

Brod se nalazi kraj italijanske obale čekajući da iskrca migrante nakon što su Španija i pet drugih zemalja Evropske unije pristale da ih prime.

Šef „Otvorenih ruku“ Oskar Kamps upozorio je danas da oni ne mogu više da garantuju bezbednost igranata jer su porasle tenzije.

