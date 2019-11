Samorukov: Rusiji ZB nije prioritet, ali neće ni Zapad u regio

PRAG – Zapadni Balkan nije prioritet za Rusiju i ona nije spremna da u region uloži mnogo novca ili napora, ali ne želi ni Zapad na Balkanu, dok sa druge strane ne želi ni da zameni Zapad u regionu, smatra zamenik glavnog urednika moskovskog Karnegi centra Maksim Samorukov.

„Geopolitički limbo u kome se region trenutno nalazi je idealan za Rusiju. To ne znači ni potpunu stabilizaciju, ni potpunu destabilizaciju, već nešto između“, kaže Samorukov u intervjuu za Raio Slobodna Evropa.

On navodi da Rusija zato ne želi da se zamrznuti konflikti na Balkanu reše, jer upravo oni drže Zapadni Balkan dalje od NATO i Evropske unije, ali da ne želi ni da ti konflikti postanu aktivni jer i ona ima svoju crvenu liniju.

Rusija ima interes i da se kosovsko pitanje ne reši, a izjave ruskih zvaničnika o postizanju konačnog rešenja mogu se shvatiti kao dvosmislene, tvrdi Samorukov.

Podrška Rusije u ovom trenutku je ključna za Srbiju, pre svega njena moć u Ujedinjenim nacijama, kako bi, kaže, sprečila potpuno priznanje samoproglašene neavisnosti Kosova.

Ali, Rusija više neće biti toliko privlačna Srbiji kada konflikt bude rešen, navodi on i dodaje da je i do sada bilo toliko problema i prepreka da Moskva praktično i ne mora mnogo toga da radi kako bi to sprečila.

„U tom smislu i izjave koje dolaze od ruskih zvaničnika su dvosmislene. Sa jedne strane, Rusija kaže da je spremna da podrži svako rešenje koje je prihvatljivo za Srbiju, ali sa druge strane kaže da bi to rešenje trebalo bude bazirano na Rezoluciji UN 1244, koja onemogućava nezavisnost Kosova. I upravo sa tom dvosmislenošću Rusija želi da pokaže Srbiji da Kremlj, u stvari, ne odobrava da Srbija prizna Kosovo“, kaže Samorukov.

Samorukov je u Beogradu boravio kao učesnik panela o uticaju Rusije na Zapadnom Balkanu u okviru Sedme NATO nedelje, koja je prošle sedmice održana u organizaciji Centra za evroatlantske studije.

(Tanjug)