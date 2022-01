Sergej Lavrov: Ako to zavisi od Rusije, rata neće biti

MOSKVA – Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da, ako to zavisi od Rusije, onda neće biti rata.

„Ne želimo ratove, ali takođe nećemo dozvoliti grube napade na naše interese, nećemo dozvoliti ni da naši interesi budu ignorisani“, rekao je Lavrov u intervjuu za ruske medije, prenosi RIA Novosti.

The State Duma, The Federal Ašembly of The Rušian Federation Preš Service via AP, File

(Tanjug)

