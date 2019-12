Sijarto: V4 očekuje da nova EK ubrza proces proširanja EU

PRAG – Mađarski ministar unutrašnjih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da Višegradska grupa (V4) očekuje da će nova Evropska komisija ubrzati proširenje Evropske unije.

Nakon susreta sa kolegama iz V4 u Pragu, on rekao da je jedan od najvećih promašaja prethodne Evropske komisije na čelu sa Žan-Klodom Junkerom to što je dovela proces proširenja do gotovo potpunog zastoja, preneo je MTI.

„Zbog toga očekujemo da nova Evropska komisija otvori novu eru u proširenju EU sa posebnim osvrtom na integraciju Zapadnog Balkana“, naveo je Sijarto.

On je istakao da će politika proširenja, na čijem čelu je mađarski komesar Oliver Varhelji, biti u dobrim rukama.

„V4 se složila da podrži napore mađarskog komesara za proširenje da ubrza integraciju“, naveo je Sijarto i dodao da je politika EU blokiranja proširenja tokom proteklih godina u potpunosti protiv interesa evropskog bloka.

Najbrža moguća integracija zapadnog Balkana je u političkom, bezbednosnom, ekonomskom i strateškom interesu Evropske unije i Mađarske jer pomažu evropskom bloku da se efikasno odupre pritisku migranata, rekao je on.

Na pitanje MTI da li se na sastanku razgovaralo o novim predlozima nemačkog ministra unutrašnjih poslova Horsta Zehofera o prihvatanju izbeglica, Sijarto je istakao da ta tema nije pokrenuta

pojedinačno.

„Ali pozicija V4 je jasna“, rekao je Szijjarto.

„Mi nismo voljni da primimo bilo kakve ilegalne migrante u centralnu Evropu“, dodao je on.

Prema Sijartovim rečima, uspeh i sigurnost centralne Evrope postoji zahvaljujuć čvrstoj antimigracijskoj politici i to će tako ostati.

Sijarto je kritikovao Finsku koja do kraja decembra predsedava EU jer tokom svog mandata nije pogurala proširenje Evropske unije.

On je nakon sastanka sa kolegama iz Češke, Poljske i Slovačke na sastanku zemalja Višegradske grupe, rekao da je jedan od „značajnijih propusta“ odlazeće Evropske komisije to što EU u oktobru nije odobrila započinjanje pristupnih pregovora o članstvu sa Severnom Makedonijom i Albanijom, preneo je AP.

Finska je kao predsedavajuća EU, rekao je Sijartu, napravila ogroman propust u tom pogledu i da se nada da će nova Evropska komisija pogurati proširenje.

Kako se navodi, zemlje Višegradske grupe podržavaju proširenje EU.

(Tanjug)