Snažan zemljotres pogodio Čile, ima žrtava (video)

Snažan zemljotres jačine 6,7 Richtera pogodio je Čile u subotu naveče po lokalnom vremenu. Prema prvim podacima odmah nakon potresa poginulo je dvoje ljudi, javljaju čileanski mediji.

From 19 floor strong 6.9 #earthquake #Terremoto #Temblor near Santiago de #chile right now 🛑 pic.twitter.com/QVN08k6tZu

— Teacher From PR 🇺🇸🇵🇷 (@MaestroDEPR) January 20, 2019