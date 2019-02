Tramp na sastanku sa Kimom: „Najbolji odgovor koji ste ikada čuli“ (video)

Lider Severne Koreje Kim Džong Un ponovo je potvrdio na sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom da je spreman da izvrši denuklearizaciju.

„Da nisam spreman ne bih se nalazio ovde“, odgovorio je Kim na pitanje američkog novinara. Nakon toga se severnokorejski lider osmehnuo, a Tramp dodao: „To je, možda, najbolji odgovor koji ste ikada čuli“.

Drugi novinar zainteresovao se da li je Kim Džong Un spreman da za to preduzme konkretne mere. „To je ono što sada razmatramo“, odgovorio je severnokorejski lider.

​Američki predsednik je takođe naglasio da smatra da će „pod tako izuzetnim rukovodstvom Severna Koreja biti vrlo uspešna, a ekonomski će to biti nešto posebno“.

„Smatram da će se desiti sledeće: postići ćemo dogovor koji će biti vrlo dobar i za predsedavajućeg Kima i njegovu zemlju i za nas. Mislim da će se na kraju dogoditi upravo to. Zato se i sastajemo. To ne znači da će se to dogoditi za dan ili dva“, rekao je Tramp.

On je dodao da diskusija sa liderom Severne Koreje teče produktivno, strane raspravljaju o širokom krugu pitanja, uključujući ljudska prava.

„Imamo produktivnu raspravu“, rekao je on. „Razgovaramo o svemu“, odgovorio je na pitanje novinara. Tramp je dodao da tok rasprave govori da „sve ide ka tome da će na kraju biti postignut dogovor (o denuklearizaciji Severne Koreje)“ i doneti i ekonomski prosperitet Severne Koreje.

Samit predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i severnokorejskog lidera Kim Džong Una se završio ranije nego što je planirano. Predsedničke kolone vozila dvojice lidera napustile su hotel u kome su održani pregovori.

​Dvojica lidera počela su svoj drugi sastanak u četvrtak ujutru u hotelu Metropol Hanoj. Planirano je da oni održe sastanak u četiri oka u trajanju od 45 minuta, a da im se kasnije pridruže članovi delegacije i nastave sastanak narednih dva sata.

Obe delegacije kasnije će otići na radni ručak, nakon čega bi dvojica lidera trebalo da se održi ceremonija potpisivanja zajedničkog dogovora.

Samit između Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje u glavnom gradu Vijetnama počeo je u sredu kratkim sastankom i večerom dvojice lidera, tokom kojeg su obojica izrazila svoju odlučnost za uspeh samita u Hanoju.

(Sputnjik)