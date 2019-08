VB: Otklonjen problem koji je doveo do nestanka struje

LONDON – Nacionalne elektromreže Velike Britanije saopštile su sinoć da je otklonjen problem koji je juče doveo do nestanka struje u delovima Londona i na jugoistoku Engleske, što je izazvalo brojne poteškoće u saobraćaju.

„Bilo je problema sa dva generatora, što je dovelo do nestanka električne energije u određenim delovima zemlje“, rekla je portparolka Elektromreža, preneo je Rojters.

Ona je dodala da je problem „sada rešen“.

U delovima Londona i jugoistočnoj Engleskoj nešto ranije je došlo do nestanka struje, a to je dovelo i do prestanka rada mnogih semafora, saopštile su nadležne službe.

Gradsko saobraćajno preduzeće Londona upozorilo je na Tviteru vozače da budu izuzetno oprezni, javio je Rojters.

U prekidu je bio i železnički saobraćaj u Londonu i okolini.

(Tanjug)