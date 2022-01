Zaharova: Zapad ne može da reaguje tako efikasno kao ODKB

MOSKVA – Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova smatra da su ocene Zapada da je dolazak snaga ODKB-a u Kazahstan nelegitiman – proizvod banalne zlobe, jer, kako je rekla, „oni ne mogu tako efikasno da odgovore na krizu“.

Zaharova je istakla da je ODKB odradila svoj posao kao „lekar najviše kategorije“, momentalno ostvarujući ciljeve.

„Razumem da to iritira, jer sve operacije zapadnog sveta dovele su do suprotnog, do neuspeha“, dodala je Zaharova, prenosi RIA Novosti.

(Tanjug)

