Zelenski: Ukrajina nije Titanik, previse panike iz Vasingtona

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da ne može da isključi dalju eskalaciju tenzija sa Rusijom, ali je poručio i da “Ukrajina nije Titanik koji tone”,a kritikovao je Vašington zbog „previše panike“ koja opterećuje ekonomiju.

„Ne smatram da je situacija sada napetija nego ranije. U inostranstvu postoji osećaj da je ovde rat… Nema tenkova na ulicama. Ne kažem da eskalacija nije moguća…ali ne treba nam ova panika“, poručio je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Rekao je i da je Bela kuća napravila „grešku” preterano naglašavajući rizik od rata velikih razmera, i da je to poruka koju je uputio i predsedniku SAD Džozefu Bajdenu u njihovom jučerašnjem telefonskom razgovoru.

Potezi SAD i Britanije da opozovu diplomate iz Kijeva po ukrajinskom predsedniku su bili greška i preterivanje.

„Mi nismo Titanik. Ukrajina ide napred,”rekao je Zelenski.

On je naglasio da je NATO jedini garant čvrste bezbednosti koju Ukrajina ima u svom sukobu sa Rusijom, i upozorio da bi istočne članice Alijanse takođe mogle biti izložene neprijateljstvima Moskve.

„Ovo je veoma ozbiljan izazov za NATO. Neke evropske zemlje misle: hajde da ne rizikujemo, nemojmo da se mešamo u Ukrajinu. Ali, ako dođe do rata u punom obimu on će se odigrati i na granicama nekih zemalja NATO. Ako dođe do velikog rata to će biti ne samo protiv Ukrajine, ne samo na teritoriji naše zemlje”, poručio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je kritikovao i Nemačku zbog nastavka gasovoda Severni tok 2, optužujući je da daje prioritet ekonomskim sporazumima sa Rusijom u odnosu na bezbednost i teritorijalni integritet Ukrajine.

On je takođe naveo Britaniju, kao jednu od zemalja koje dozvoljavaju pranje novca od strane Rusa, kao i oligarha koji izvlače novac iz zemalja kao što su Ukrajina i Kazahstan, navodi Rojters.

Njegove izjave su usledile nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin saopštio da SAD i NATO nisu odgovorili na glavne bezbednosne zahteve Moskve u sukobu između Istoka i Zapada oko Ukrajine, ali da je Moskva spremna da nastavi razgovore.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.