Zelenski: Vojni sukob sa Rusijom bi doveo do rata u Evropi

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je danas da potencijalni vojni sukob sa Rusijom neće biti ograničen samo na Ukrajinu, već da će dovesti do rata punih razmera u Evropi.

Tokom zajedničkog obraćanja sa britanskim premijerom Borisom DŽonsonom u Kijevu, Zelenski je rekao da su lideri razgovarali o koracima kojima bi se obuzdala Rusija, dodajući da niko u ovom trenutku ne može da predvidi šta će se sledeće desiti u sukobu Ukrajine sa Moskvom, prenosi Rojters.

Zelenski je naglasio i da Ukrajina preuzima odgovoran pristup Sporazumu iz Minska kojim je okončan rat u istočnoj Ukrajini, ali da nije saglasan sa Rusijom u vezi sa redosledom kako bi taj sporazum trebalo da se sprovede.

U zajedničkoj izjavi nakon današnjeg sastanka Džonsona i Zelenskog upozoreno je da bi svaki ruski napad na Ukrajinu bio velika greška, uz obećanje da će dve države raditi zajedno na jačanju odbrambenih sposobnosti Kijeva.

„Lideri su upozorili da bi svaki dalji upad Rusije u Ukrajinu bio ogromna strateška greška i da bi imao velike humanitarne posledice“, navodi se u saopštenju koje je preneo Rojters.

Džonson je poručio da će britanske sankcije automatski biti uvedene Rusiji onog trenutka kada dođe do bilo kakvog upada u Ukrajinu.

Britanski premijer je upozorio i da bi ruska invazija na Ukrajinu dovela do vojne i humanitarne katastrofe.

„Dalja ruska invazija na Ukrajinu bila bi politička katastrofa, humanitarna katastrofa, a po mom mišljenju to bi bila i vojna katastrofa za Rusiju i svet“, naglasio je Džonson.

On je poručio da Rusija mora da se povuče iz svake vojne akcije protiv Ukrajine i nastavi sa diplomatijom.

„Od najvećeg je značaja da Rusija odstupi i izabere put diplomatije i verujem da je to još uvek moguće. Mi smo voljni da se uključimo u dijalog, ali imamo spremne sankcije, pružamo vojnu podršku Kijevu i takođe ćemo intenzivirati našu ekonomsku saradnju“, rekao je DŽonson.

On je naveo i da će se Ukrajina odupreti svakoj invaziji i da najkorisnija stvar koja u ovom trenutku može da se uradi jeste da se dopre do ruske javnosti, do građana u Rusiji, kako bi razmišljali o mogućnosti, o kako je rekao, „realnosti da će se ukrajinska vojska boriti.“

„U Ukrajini ima 200.000 muškaraca i žena pod oružjem, oni će pružiti veoma, veoma žestok i krvav otpor. Mislim da roditelji, majke u Rusiji treba da razmisle o toj činjenici i nadam se da će se predsednik Putin povući sa puta sukoba i da ćemo započeti dijalog“, naglasio je Džonson.

Britanski premijer Džonson stigao je danas u posetu Kijevu, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Volodimirom Zelenskim usred pojačanih napetosti sa Rusijom.

(Tanjug)

