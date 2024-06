Tadić: Građanski slojevi patriotizam poistovećuju sa primitivizmom

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) i bivši predsednik države Boris Tadić rekao je da je Srbija jedna od retkih zemalja u svetu u kojoj građanski slojevi društva patriotizam poistovećuju sa primitivizmom i u kojoj vlada veliko nerazumevanje značaja pitanja Kosova.

On je u intervjuu NIN-u istakao da Kosovo, ali i drugi delovi teritorije, fizičke i identitetski, čine Srbiju onim što jeste.

Dodao je da to nije pitanje samo odnosa prema Kosovu, već odnosa prema delu teritorije, prema građanima, prema kulturnom i verskom nasleđu i iznad svega prema suverenitetu i integritetu Srbije.

„Kada kažem da pitanje Kosova određuje sudbinu Srbije, to se odnosi na to da nesumnjivo sudbinu svake zemlje određuje to da li se odriče dela svoje teritorije i svojih legitimnih nacionalnih interesa, jer to utiče na svaku vrstu stabililnosti svake zemlje. Od toga zavisi pitanje mira ili rata u budućnosti, ekonomska budućnost zemlje, stanje kolektivne svesti i sveukupna stabilnost zemlje“, istakao je Tadić.

On je ocenio i da je danas mnogo teže zaštititi interese Srbije na Kosovu i Metohiji nego pre 2012. godine.

„Moja politika je da se u miru ne gubi ono što nije izgubljeno u ratu i mi smo vrlo uspešno sprovodili tu politiku, a da pritom ne da nismo ugrožavali evropsku budućnost Srbije, nego smo postizali istorijske uspehe na putu evrointegracija“, rekao je Tadić.

On je kazao i da u „Srbiji već duže vreme nema političke situacije“. „Za političku situaciju je potrebna politika. Kod nas je odavno politička situacija mutirala u situaciju okupirane države u kojoj na mestu političke borbe imamo isključivo borbu kriminala i kapitala“, zaključio je Tadić.

(Beta)

