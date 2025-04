Teolog Milićević: Nastup patrijarha Porfirija u Moskvi je uvreda za vernike i građane Srbije

Teolog Vukašin Milićević izjavio je danas da je patrijarh Porfirije boravio u Moskvi kao emisar režima koji vodi otvoreni rat protiv srpske mladosti i srpske budućnosti.

Milićević je u intervjuu agenciji Beta kazao da je čitav nastup patrijarha Porfirija u Moskvi uvreda ne samo za vernike Srpske pravoslavne crkve (SPC), već i za, kako je rekao, svakog građanina Srbije i svakoga ko se oseća pripadnikom srpskog naroda.

Komentarišući uzdržanost predsednika Rusije Vladimira Putina na tvrdnju patrijarha Porfirija da je u Srbiji na delu „obojena revolucija“, Milićević je kazao da je Putin uvek uzdržan, okružen zidovima ćutanja i na distanci, „čime efektno povećava utisak dominacije“.

„Čitav nastup srpske crkvene delegacije mi je delovao kao neoprostivo provincijalna manifestacija autokolonijalizma. Patrijarh se muči da govori na ruskom, iako za stolom sedi prevodilac, trudi se da ključne političke formulacije zvuče tačno onako kako ‘treba’, otuda i ‘ruski svet’ i ‘obojena revolucija’. A, ako ste sugerisali to da Putin možda ima rezervu u vezi s tim da li je u Srbiji na delu ‘obojena revolucija’, meni se čini da to nije ni važno i da je bitno šta rade i govore oni koji zastupaju ruske interese u Srbiji“, rekao je teolog.

„Ako su oni ono što Rusija želi Srbiji, neprijatelji nam, pored takvih ‘prijatelja’ i ‘braće’, nisu potrebni. Pored toga, čitali smo nedavno i skandalozni ‘nalaz’ ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) koji govori sam za sebe i ne zavređuje nikakav komentar“, ocenio je.

Na pitanje šta je mogao da bude motiv srpskog patrijarha da u stranoj zemlji optuži srpsku mladost da je potpala pod uticaj „zapadnjaštva“, Milićević je kazao da je u pitanju vernost aktuelnom režimu.

„Patrijarh je u Moskvu otputovao kao emisar režima koji vodi otvoreni rat upravo protiv srpske mladosti i, naglašavam da ovo nije nikakva metafora, srpske budućnosti. Otuda je ta optužba njegova izjava vernosti režimu. Istovremeno, verujem da je ta optužba istovremeno i molba za pomoć aktuelnog srpskog režima upućena Kremlju za koji su pojedini njegovi pripadnici vezani snažnim koruptivnim političko-ekonomskim vezama“, naveo je.

Dodao je da velikodostojnici SPC „obilato“ koriste tekovine zapadne kulture i industrije.

„Ideološko ‘antizapadnjaštvo’ se u srpskim crkvenim krugovima zapatilo u periodu između dva rata, jednim delom i pod uticajem ruske emigracije. Ono je ponovo oživelo osamdesetih godina, s potpuno nekritičnom reafirmacijom lika i dela Nikolaja Velimirovića i Justina Popovića. Međutim, ono što treba da znamo u vezi s tim ‘antizapadnjaštvom’ je to da je ono u svojoj osnovi zapravo zapadni fenomen, vezan za krajnje reakcionarne krugove u Nemačkoj iz vremena romantizma, pa tek onda i u Rusiji, u osnovi antiprosvetiteljski nastrojene, koji su ‘prosvećenom građaninu’ želeli da susprotstave neku varijantu ‘plemenitog divljaka’ iz evropske prošlosti“, objasnio je.

Da bismo videli kako te ideje funkcionišu u svom autentičnom okruženju kod nas, dodao je, dovoljno je da prelistamo propagandu srpskih kvislinga iz Drugog svetskog rata koja je prepuna priča o zabludama prosvetiteljstva, humanizma i materijalizma, koja neprestano poziva na ’povratak’ svetosavlju kao autentičnom izrazu srpskog idealizma i nacionalizma, uz nezaobilazne izlive antisemitizma i pohvale nemačkom oružju koje brani slavu i čast istinske Evrope.

Na pitanje zbog čega se srpski patrijarh svrstao uz režim, umesto da bude uz studente i narod, Milićević je rekao da je, po svemu sudeći, patrijarh od početka deo tog režima.

„Siguran sam da prilikom njegovog izbora ništa nije prepušteno slučajnosti, pardon, Duhu Svetome. No, bez ironije, u SPC stvari funkcionišu tako da Duh Sveti zaista samo slučajno može da se pojavi. Međutim, moram da priznam, do sada nisam bio siguran u vezi s tim da li patrijarh radi za režim kao njegov talac ili je i on jedan od otmičara, ali sada više nemam sumnje“, kazao je.

Upitan da li se patrijarh Porfirije izjavom o „obojenoj revoluciji“ ogrešio i o vernike SPC, s obzirom da najnovija istraživanja pokazuju da oko 60 odsto građana Srbije podržava studentske zahteve i proteste, Milićević je rekao da su studenti rekonstituisali naciju i povratili osećaj nacionalne časti.

„Čitav patrijarhov nastup u Moskvi je uvreda ne samo za vernike SPC već za svakog građanina Srbije i svakoga ko se oseća pripadnikom srpskog naroda. Nama su studenti rekonstituisali naciju i povratili osećaj nacionalne časti. Ne zaboravimo, moderne evropske nacije su nastale kao izraz suprotstavljanja autoritarnosti, kao u osnovi emancipatorski projekti. Srbi borbu za nacionalno konstiusanje vode neprestano, uz mnogo uspona i padova, već više od 200 godina. I vode je ponajviše sami protiv sebe, protiv sopstvenih slabosti i nepočinstava. Mislim da je krajnje vreme da završimo taj posao“, istakao je teolog.

Bez obzira na sve, naglasio je, iskreno mi je žao što patrijarh svoje vernike i građane Srbije posmatra kao kmetove koji treba da budu pokorni „svome“ gospodaru.

Na pitanje da li se svrstavanje i izjava patrijarha Porfirija mogu smatrati kao zvaničav stav SPC, teolog Milićević je rekao da SPC ima da ponudi i kaže više od korumpiranog jednoumlja crkvenog vrha.

„Ne, to je očigledno, i to je još jedna od stvari za koju možemo da zahvalimo studentima i njihovom pokretu. Oni su pokazali da SPC ima da ponudi i kaže više od korumpiranog jednoumlja tzv. crkvenog vrha“, ocenio je.

Upitan kakve mogu biti posledice i reakcije unutar SPC na patrijarhove tvrdnje da je u Srbiji u toku „obojena revolucija“, Milićević je rekao da su i u SPC počeli procesi oslobađanja.

„Crkveni vrh će, baš kao što to čini i režim, nastaviti s pritiscima na sve koji ne misle ‘na liniji’, kojekakve komisije će ispitivati rad ‘neposlušnih’ arhijereja, ali mislim da su i u SPC, uprkos tome što to još uvek nije dovoljno vidljivo u javnosti, počeli procesi oslobađanja, da ne kažem ‘pumpanja’, koji su ireverzibilni“, ocenio je.

Komentarišući podršku SPC Srpskoj listi na Kosovu, uz opasku da je ta politička grupacija po nalogu iz Beograda predala sve elemente srpske državnosti Prištini i da su se njihovi poslanici zakletvom obavezali da će čuvati nezavisnost Kosova, Milićević je rekao da ne postoje veći izdajnici i neprijatelji srpskih nacionalnih interesa od srpskih nacionalista.

„Ili, kako je to neko nedavno umesno precizirao, srpskih ‘kleptonacionalista’. Kosovo i Metohija i sve u vezi s njim u tom smislu ima značaj daleko veći od simboličkog“, zaključio je Vukašin Milićević.

(Beta)

