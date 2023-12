Tepić: Ako RIK odbije prigovore, poslednji pravni potez je narodna inicijativa Ustavnom sudu

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) i nosilac liste „Srbija protiv nasilja“ na parlamentarnim izborima Marinika Tepić izjavila je danas da poslednji pravni potez koji opoziciji ostaje na raspolaganju, ukoliko Republička izborna komisija (RIK) u naredna 72 sata odbije njihove prigovore, jeste narodna inicijativa ka Ustavnom sudu.

Ona je za televiziju N1, upitana da li će se zahtevu te liste za ponavljanjem izbora na svim nivoima priključiti i druge opozicione stranke, rekla da se već vode razgovori sa pojedinim kolegama i da je moguće da se već danas priključe.

Tepić, već treći dan štrajkuje glađu, koji je započela zbog neregularnosti na izborima i zahteva za njihovo poništavanje, kazala je da očekuje da će opozicija uspeti da se izbori za ponavljanje izbora.

„Ne bismo sve to radili da ne očekujemo, iako imamo uvek tendenciju da ne verujemo, da su institucije pogažene, itd. Ali ne očekujemo to zbog Aleksandra Vučića, SNS-a i njihovih eksponenata u Gradskoj, Republičkoj i Pokrajinskoj izbornoj komisiji, očekujemo to zbog građana, u prvom redu ove mladosti koja je svako veče ovde ispred RIK“, rekla je Tepić.

Ona je ocenila i da je međunarodna zajednica promenila retoriku nakon izbora održanih u nedelju, 17. decembra.

„Po prvi put priznaju sve ono što smo mi godinama unazad govorili: da su mediji zarobljeni, da su uzurpirani u korist jednog čoveka. Pričali su o pritiscima na birače, o plaćanju glasova, i o ovom novom fenomenu izborne migracije. Mi imamo izborne migrante jedini u Evropi“, navela je Tepić.

(Beta)

