Tepić: Borićemo se za bolje izborne uslove, do kraja

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić izjavila je da će se „Srbija protiv nasilja“ do kraja boriti za bolje izborne uslove i insistirati da NGO Crta i opozicija učestvuju u radnoj grupi za poboljšanje uslova izbora.

„Slušam Anu Brnabić juče koja se ponaša kao podvojena ličnost. Ona u prvim minutima govori kako će moliti opoziciju da se uspostavi neki minimum dijaloga. Da vas podsetim, to je osoba koja nas je nazivala podguznim muvama. Sada kaže moliće za dijalog da bi dva minuta kasnije svu odgovornost za to što do sada nije konstituisana Skupština i to što nije izabran predsednik Skupštine – svalila na opoziciju“, rekla je Tepić za N1.

Tepić je podsetila da su se do sada i Ana Brnabić i Vučić zgražavali nad radom stranih eksperata, da su kritikovali čak i predstavnike ODIHR i predstavnike Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (koji su takođe bili deo posmatračke misije ODIHR), a da im je sada predstavnik ODIHR dobar za rad u grupi za poboljšanje izbornih uslova, ali da u njoj ne mogu da učestvuju ni Crta ni predstavnici opozicije.

Komentarišući organizovano dovođenje ljudi iz Male Krsne u Beograd Tepić je rekla kako je važno što su se ljudi ohrabrili i da su počeli da dojavljuju takve stvari.

Dodala je da Srpska napredna stranka sve vreme zloupotrebljava zakone i krši Ustav.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.