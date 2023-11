Tepić: Građani poručuju da je stanje neizdrživo, da se plaše za decu, da nemaju da im plate užinu

Jedan od nosilaca liste „Srbija protiv nasilja“ Marinika Tepić saopštila je danas da, obilazeći Srbiju, od građana čuje da je situacija u zemlji neizdrživa, da se ljudi plaše da decu pošalju u škole i da su u situiaciji da razmišljaju da li će imati novca da im daju za užinu.

Iz te koalicije su istakli da je Tepić, tokom posete Smederevu, na pijaci razgovarala sa građanima tog grada i istakla da je njen zaključak da su ljudi na ivici siromaštva.

„Ovo je neizdrživo – reči su koje su nam jutros rekli građani Smedereva na pijaci, a to su reči i ljudi širom Srbije. Ne mogu ljudi više da izdrže da se plaše da pošalju decu u školu, na utakmice, u park. Ne mogu da izdrže brigu da li će imati sutra da im daju za užinu ili da im kupe knjige i patike. Ne mogu više da izdrže ni nastavnici, ni trgovci, ni poljoprivrednici, ni poštari. Svi su dovedeni na ivicu siromaštva“, napisala je Tepić u saopštenju.

Istakla je da je pre jedanaest godina za hiljadu dinara moglo da se kupi kilogram krompira, brašna, luka, junetine, litar ulja, mleka i kisele vode. Danas vam za to treba skoro 2.500 dinara. To ljudi vide kada otvore frižider iz kojeg i na ovim izborima izlazi (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić, ali ovaj put i bez one tegle kiselih krastavaca“, podvukla je Tepić.

Ona je naglasila da građani to vide kako u Smederevu, tako i u ostatku Srbije.

„Naša koalicija zna kako da se izbori i sa nasiljem koje je preplavilo naše društvo i sa korupcijom jer je Zakon o sprečavanju korupcije visokih funkcionera spreman. Glasom za našu listu, 17. decembra pobeđujemo nasilje, kriminal, korupciju, inflaciju. Da uvedemo normalnost, sigurnost, bezbednost i stabilnost“, zaključila je Tepić.

(Beta)

