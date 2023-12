Tepić i Ponoš: Posle pobede opozicije, formiranje tehničke vlade, pa slobodni izbori

Jedna od nosilaca liste Srbija protiv nasilja Marinika Tepić izjavila je večeras da ta lista želi da posle izbora 17. decembra, kada smeni aktuelnu vlast, formira tehničku vladu oročenu na godinu dana, sa drugim strankama iz opozicije.

„Prioritetno je da zaustavimo siromaštvo, divljanje cena i inflaciju, da demontiramo koruptivni sistem, da sasečemo korupciju. Tada će biti moguće i vratiti penzije koje su oduzete 2014. godine, i zaustaviti osiromašenje građana“, rekla je Tepić za RTS.

Nakon toga, prema njenim rečima, potrebno je da se „konačno obezbede slobodni, demokratski i fer izbori“, gde će stranke zaista kandidovati svoje programe i politike.

„Sada je nemoguće bilo šta u tom smislu akcentovati, dok se ne izborimo za elementarne uslove, a to podrazumeva smenu Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Aleksandra Vučića“, dodala je ona.

Upitana da li tehnička vlada podrazumeva saradnju sa nacionalnom, desnom opozicijom, Tepić je kazala da veruje da ne postoji politička organizacija kojoj nije prioritet borba protiv korupcije i nasilja.

Dodala je da je obezbeđeno više od 20.000 kontrolora za dan izbora i da postoji tehnička saradnja među svim opozicionim strankama da se čuvaji birališta.

Kandidat za poslanika liste „Srbija protiv nasilja“ Zdravko Ponoš, govoreći o protestima koji su tokom leta održavani pod istim nazivom, kazao je da su oni bili narodni bunt, čiji su deo bile i političke opcije koje sada čine tu izbornu listu.

„Nijednog trenutka se nismo stavili na čelo, nismo zloupotrebili, ali nismo ni dozvolili da jedan takav bunt utihne. Režim je pokušao da to utiša, nadajući se da će to uraditi letnji period. Pokušali su to da urade sa kontramitingom, nije ni to išlo. Taj bunt je nastavio da živi, zato što režim nije osetio taj puls naroda“, rekao je Ponoš.

„Mi se zalažemo za mirnu tranziciju Srbije iz nenormalnosti u normalnost, sa svim našim razlikama i verujemo da osim nas koji činimo ovu koaliciju, i većina drugih političkih aktera i građana Srbije i dalje čvrsto stoji iza zahteva protesta“, kazao je Ponoš.

Upitan o francusko-nemačkom planu, Ponoš je kazao da bi neki u tehničkoj vladi podržali taj plan, a neki ne, ali da to nije tematika kojom bi se ona bavila, jer bi bila oročena na godinu dana.

„Bolje da (pitanje Kosova) čeka, nego da jedan čovek pregovara. On je pregovarao deset godina i onda je stavljen u situaciju ‘uzmi ili ostavi’ i on je uzeo. Sad bi hteo da podeli tu odgovornost“, naveo je Ponoš uz ocenu da je jedni način da taj plan ne bude primenjen – „da Vučić ode“.

(Beta)

