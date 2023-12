Tepić: Pet odsto veća izlaznost nego prošle godine i SNS neće moći da formira vlast

Nosilac parlamentarne liste „Srbija protiv nasilja“ Marinika Tepić pozvala je danas građane da izađu na izbore 17. decembra, navodeći da je potrebno pet odsto izašlih više u odnosu na izbore 2022. godine, da Srpska napredna stranka (SNS) ne bi mogla da formira vlast.

„Potrebno je samo pet odsto izašlih više na izbore, nego pre godinu i po dana, i oni su završili svoju vlast. SNS sa samo pet odsto više izašlih birača neće moći da napravi vlast ni sa SPS-om, ni sa manjinskim strankama“, rekla je Tepić na predizbornom skupu te koalicije u Zrenjaninu.

Ocenila je da će u narednih deset dana vlast pokušati da demotiviše građane da izađu na izbore, i apelovala na njih da pozovu sve koje znaju, da 17. decembra iskoriste najjače oružje – olovku.

„Da olovkom smenimo ovu vlast. Još deset dana je samo ostalo do izbora. Svi znate kako živite, svi znate u kakav kriminal i korupciju su uvukli ovo naše društvo, sistem i državu“, kazala je Tepić, koja je i potpredsednica Stranke slobode i pravde.

Kandidat za poslanika liste „Srbija protiv nasilja“ Srđan Milivojević pozvao građane da 12. decembra dođu na završnu konvenciju te liste, koja će biti održana na Trgu Republike u Beogradu.

„Ja vas pozivam u utorak, 12. decembra, u 18 sati, na Trg republike u Beogradu, da svi zajedno prisustvujemo pobedničkoj, završnoj konvenciji liste Srbija protiv nasilja“, rekao je Milivojević.

Govoreći o Zrenjaninu, kazao je da se danas plodna zrenjaninska zemlja prodaje za fabriku guma „Linglong“.

„Prošli smo malopre pored one skalamerije i vidimo da tu nema nikakvih radova, da tu sve stoji. Srbija je ogroman novac dala za tu fabriku“, rekao je Milivojević, koji je i potpredsednik Demokratske stranke.

Naveo je da je ta fabrika jedno od obećanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i obećanja da će Srbija u Kinu da izvozi „svinjske uši i pileće nogice, a da otuda uvozi leteće automobile“.

„Evo ide Nova godina, ja sam uveren da će se mala deca za koju godinu smejati kada čuju u šta su neki ljudi poverovali što je obećavao Aleksandar Vučić“, ocenio je Milivojević.

Kandidat te liste Pavle Grbović naveo je da se koalicija „Srbija protiv nasilja“ okupila da bi se izborila za normalan i pristojan život u Srbiji.

„Borimo se protiv svih vidova nasilja, protiv fizičkog nasilja, mentalnog i psihičkog nasilja koje se sprovodi nad svima nama, nad našom decom, koje se sprovodi kroz televizije sa nacionalnom frekvencijom Pink i Hepi“, rekao je Grbović.

Grbović, koji je i predsednik Pokreta slobodnih građana, kazao je da je Zrenjanin jedan od primera šta znači nasilje – zanemarivanje građana i njihovih potreba.

„Kada 30 godina i duže jedan grad, ili celu jednu regiju, ceo Banat ostavite bez vode, to je vid nasilja. Kada dozvoljavate stranim investitorima da ne poštuju pravila zaštite životne sredine, kada za njih ne važe propisi o zaštiti prava radnika, kao što je slučaj sa fabrikom Linglong, i to je takođe nasilje. To moramo da promenimo 17. decembra“, naglasio je.

(Beta)

