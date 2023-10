Tepić (SSP): Samo kamera RTS-a nije bila ispred Skupštine kada se proevropska opozicija ujedinila

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je danas da „samo mikrofon i kamera RTS-a nisu bili ispred Skupštine kada se cela proevropska opozicija ujedinila“ i da jedino na tom Javnom medijskom servisu „u vestima nema nijedne informacije o ujedinjenoj opoziciji do ovog momenta“.

Kako je saopšteno iz SSP, Tepić je za televiziju Nova S rekla da su u vestima RTS-a „građani mogli da čuju kako se sprema izložba gljiva na Iriškom vencu, da gledamo šta je SNS jeo i pio na svojoj slavi, da je nova poštanska marka dobila lik Aleksandra Vučića, ali nijedna jedina informacija o tome da se proevropska opozicija ujedinila“.

„Time vidite da jeste ogromno uznemirenje u SNS-u naročito kada je reč o ujedinjenju. Aleksandar Vučić je direktno sleteo na Pink, počeo je da muca, to do sad nisam primetila, zaboravio je ime svog koalicionog partnera pa je Stamatovića nazvao pogrešno. Nije mu svejedno. On maltene na svakodnevnom nivou raspolaže istraživanjima koja tačno ukazuju na ono što Dragan Đilas upozorava dugo, da će SNS i na republičkim izborima završiti sa trojkom kao prvom cifrom“, rekla je Tepić.

Tepić je kazala da su SSP-u istraživanja pokazala da „ima ljudi koji su do sada glasali za SNS, a da su oni sada ne samo razočarani nego i uplašeni, egzistencijalno ugroženi i da njihovi najbliži napuštaju Srbiju u potrazi za bezbednošću, egzistencijom i redom“.

„Naša poslanička grupa ‘Pravac Evropa’ kaže hajde da napravimo Evropu i u Srbiji, a 70.000 građana godišnje odlazi u zemlje Evropske unije, ne samo da bi obezbedila sebi posao, već što se tamo zna red i sve se radi po zakonu. To je ključna stvar, ta normalnost koju mi tražimo u Srbiji, da tužilac tuži, da sudija sudi, da nema krinimala i korupcije, da ne može državu da vodi sistem koji je u sprezi sa mafijom“, zaključila je Tepić.

