Tepić (SSP): Vučiću se žuri da formira parlament i vladu da bi prikrio izbornu krađu

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić ocenila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić žuri da formira parlament i vladu da bi prikrio izbornu krađu.

Ona je u intervjuu za list Danas navela da je nezadovoljna načinom na koji Radio televizija Srbije (RTS) izveštava o dešavanjima u zemlji.

„O izbornoj krađi Vučića i SNS više znaju građani Japana i Australije preko svojih televizija koje su izveštavale i o našemm štrajku glađu zbog izborne krađe, dok RTS drži povez na očima“, rekla je Tepić.

Dodala je da bi se za šest meseci normalnog, profesionalnog izveštavanja medija, SNS režim „raspršio u pepeo“.

Ona smatra da ako se izborni uslovi u Srbiji ne promene, to znači da Vučić, ali i Amerika i deo Evrope žele da na kraju on sam učestvuje na izborima.

Upitana da li ju je iznenadio nekritičan odnos američkog ambasadora Kristofera Hila prema Vučiću i njegovom režimu, rekla je da nije iznenađena.

„Nije me iznenadilo to što je američki ambasador u Srbiji Hil blagonaklon prema Aleksandru Vučiću. On je već duže vreme pokazivao više razumevanja za antizapadne tabloide kojima je davao intervjue i televizije koje su poznate po progonu proevropskih opozicionih političara“, rekla je Tepić.

Ona je dodala da je iznenađuju ljudi poput Sava Manojlovića koji, kako Tepić navodi, koristi svaku priliku da napadne koaliciju „Srbija protiv nasilja“.

(Beta)

