Tepić: Vučić hoće da otera SBB iz Srbije zbog televizija N1 i Nova S

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je danas da „predsednik Srbije Aleksandar Vučič pokušava da otera iz Srbije kablovskog operatera SBB i da samim tim televizije N1 i Nova S neće imati gde da se emituju“.

U saopštenju te stranke navedeno je da je Tepić, govoreći o novim medijskim zakonima koje Vlada priprema, ocenila da kada „diktator vidi da mu se bliži kraj vlasti, povlači sumanute poteze, kao Vučić sada, koji poslednju oazu informacija i slobodnog informisanja pokušava da otera“.

„Godinama smo upozoravali i na to i na čerupanje Telekoma i da je to SNS ‘kasica-prasica’ koju su obezvredili i zadužili, sa druge strane su koristili Telekom indirektno ili direktno kroz svoju medijsku mrežu kao batinu za slobodne medije, za sve kritičare vlasti i sada sve to nije bilo dovoljno“, ocenila je Tepić.

Dodala je da su za sutra zakazali zajedničku konferenciju opozicije za 13 časova kako bi probali da skrenu pažnju Vladi, poslednji put, pre sednice u četvrtak, „kada je najavljeno da će eventualno ti zakoni da se nađu na sednici“.

„Sutra moja poslanička grupa ima sastanak sa ODHIR-om gde ćemo takođe skrenuti na pažnju međunarodnoj javnosti i relevantnim institucijama na medijske uslove i medijske slobode, pa i uoči izbora. Želimo da iskoristimo sve domaće i međunarodne mehanizme i alate za skretanje pažnje i međunarodne javnosti da ovo ne sme da prođe jer će Srbija završiti u mraku, kao Orbanova Mađarska, a dobar deo ovih rešenja je prepisano iz mađarskog zakonodavstva“, kazala je Tepić.

Dodala je i da se Regulatorno telo za elektronske medije (REM) „koje je prvo političko telo, a ne profesionalno“, stavlja kao neko ko će sutra reći gde koji kanal mora da se drži i za koju cenu, kao i da ta cena može biti astronomska.

(Beta)

