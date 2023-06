Tomašević: Želim da verujem da će EPS ostati državni ali ministarka je 'političarka'

Nedavno smenjeni vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Miroslav Tomašević izjavio je da „želi da veruje da će EPS ostati državni“, kao i da je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, „političarka“, a u politici se „odluke donose i menjaju na osnovu nekih unutrašnjih i spoljnih okolnosti“.

„Kada se u javnosti kaže privatizacije, svi pomisle da će doći neko i kupiti EPS, a to nije tako. Jedan od vidova privatizacije bio bi i izdvajanje tih 11 hidroelektrana i svako otuđenje nekog dela imovine“, rekao je Tomašević u intervjuu za NIN.

Kako je ukazao, „ako, dakle, sa nekim pravimo neku novu kompaniju i gradimo neko novo postrojenje, to nije privatizacija“ i istakao: „A otuđenje već postojećeg, jeste“.

„Ministarka je političarka, a u politici se odluke donose i menjaju na osnovu nekih unutrašnjih ili spoljnih okolnosti. U ovom trenutku želim da verujem da je to što tvrdi tako, ali da li će to tako i ostati ili će se u budućnoti nešto promeniti, to ne mogu da garantujem“, rekao je Tomašević na pitanje da li veruje ministarki kada kaže da će EPS ostati u stopostotnom vlasništvu države.

(Beta)

