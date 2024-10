Tramp je u Pensilvaniji, a Haris u poseti Zapadu SAD

Republikanski kandidat za predsednika SAD Donald Tramp danas održava skupove u ključnoj državi Pensilvaniji, dok se njegova protivkandidatkinja, potpredsednica SAD Kamala Haris priprema za još jednu posetu zapadu SAD.

Tramp ima mitinge u Skrantonu, rodnom mestu predsednika Džozefa Bajdena i u Redingu, gde se očekuje da će govoriti o ekonomiji i imigraciji u gradu s dve trećine Latinoamerikanaca.

Uzbuđenje zbog približavanja uragana Floridi je nateralo Trampa da odloži virtuelni skup u utorak uveče u Majamiju gde je trebalo da govori o stanju zdravstvene zaštite.

Haris ima miting u četvrtak u Las Vegasu, u Nevadi, a potom će u Arizonu, što će biti njena druga poseta obema državama za manje od dve nedelje. Ona će danas onlajn prisustvovati brifingu u Beloj kući o uraganu kod Floride i merama savezbe vlade.

Uragan „Milton“ se približava samo nekoliko dana pošto je uragan „Helen“ ubio više od 220 ljudi u šest jugoistočnih država SAD i načinio veliku materijanu štetuu koje savezne, državne i lokalne vlasti pokušavaju da ublaže, a pripremaju se za sledeću oluju.

Haris je u utorak u Njujorku dala intervjue ABC u kojima, kako se komentarriše, nije uspela da navede kako vi se njena predsednička administracija razlikovala od sadašnje, Bajdenove koja je kritikovana.

Tramp je na društvenim mrežama ocenio da je Haris rekla da „ne bi radila ništa drugačije“ od Bajdena koga je nazvao „najgorim predsednikom u istoriji SAD“.

Oba kandidata su reagovala na navode iz nove knjige novinara Boba Vudvorda „Rat“ u kojoj tvrdi da je Tramp, dok je bio predsednik, tajno poslao komplete za testiranje na COVID-19 ruskom predsedniku Vladimiru Putinu 2020. godine.

Haris je na to rekla: „On daje Vladimiru Putinu komplete za testiranje na COVID, razmislite šta to znači“ i nastavila: „On (Tramp) misli da mu je Vladimir Putin prijatelj. Šta je sa američkim narodom? To bi trebalo da mu je glavni prijatelj“.

Tramp je oštro demantovao da je tajno slao vakcine, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio da su iz SAD stigli kompleti za testiranje, ali je negirao da je to bilo u tajnosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com